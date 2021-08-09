США ввели новые санкции в отношении Белоруссии

США расширили санкции в отношении Белоруссии. Об этом объявили в Белом доме. Отмечается, что новые ограничения включают блокировку активов официальных лиц страны.

Как заявил Джо Байден, действия белорусских властей несут чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Санкции в этот раз затронут оборонный сектор, энергетику и транспорт.

Как отметил Байден, «вредоносная деятельность белорусского режима и многолетние злоупотребления направлены на подавление демократии, соблюдения прав человека и основных свобод в Белоруссии».

Санкции введены в годовщину выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа 2020 года. Тогда победил Александр Лукашенко, после чего в республике вспыхнули массовые протесты. Сегодня глава государства провел большую пресс-конференцию, на которой в том числе рассказал, когда покинет пост президента.