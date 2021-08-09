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США ввели санкции против трех компаний из России

Олеся Степакова
17:54 09.08.2021
Сообщается, что ограничения против всех юридических лиц из списка вводятся на два года.
США ввели санкции против трех компаний из России
© Фото: Florian Hahn, Unsplash
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США внесли в санкционный список три российские компании. По версии официального Вашингтона, эти предприятия нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом говорится в уведомлении Госдепа США, размещенном в сборнике официальных документов американского правительства - Федеральном реестре.

Под ограничения попали научно-производственное предприятие «Пульсар», а также компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest. В перечне компаний также перечислены предприятия Ирана и Сирии.

Согласно документу, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 29 июля и будет действовать в течение двух лет.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отказался вводить против «Северного потока - 2» санкции из-за желания защитить американские компании. В конце июля США и Германия договорились по «Северному потоку - 2». В совместном заявлении сторон говорится, что для строительства трубопровода нужно сохранить поставки газа через Украину и после 2024 года, когда истекает соглашение между Москвой и Киевом.

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