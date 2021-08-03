Спортсмены ЦСКА составили треть всей сборной России на ОИ в Токио

Спортсмены Центрального спортивного клуба армии составили треть всей сборной России на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Спортсмены принесли стране 34 из 50 добытых медалей.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил вклад армейских спортсменов и похвалил их за успешные выступления в разных дисциплинах.

«109 представителей ЦСКА - ровно треть от всей нашей сборной - выступают на спортивных аренах Японии. И в процентном, и в количественном отношении это больше, чем было в 2012 и 2016 годах в Лондоне и Рио-де-Жанейро», - заявил глава Минобороны России.

Шойгу отдельно отметил, что в легкой атлетике, парусном спорте, стрельбе из лука, современном пятиборье, фехтовании, дзюдо, вольной и греко-римской борьбе армейцы составляют большую часть российской команды. При этом, по словам министра, еще рано говорить об итогах в целом.

«Атлеты ЦСКА уже принесли в копилку сборной России 7 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей. Из 50-ти олимпийских медалей, завоеванных россиянами, 34 взяли армейцы, при этом им принадлежит более половины медалей высшего пробы. Поздравляю всех нас с этими впечатляющими результатами», - сказал Шойгу.

Ранее он в ходе мероприятия по случаю 98-летия ЦСКА вручил лучшим спортсменам клуба премию «Армеец Года-2021». Торжественная церемония проходила в здании Министерства обороны.