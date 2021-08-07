Армия Найти и уничтожить: тактические группы Индии и РФ «ликвидировали» базу боевиков на учениях «Индра-2021» Егор Левин Антон Балзовский В ходе операции условный неприятель был блокирован и уничтожен с земли и с воздуха. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Индийские и российские военные отрабатывают поиск и ликвидацию условных вооруженных формирований на учениях «Индра-2021» под Волгоградом. Тактические группы проводят разведку и отражают атаку вражеских диверсантов. По легенде учений в одном из квадратов существует база боевиков. Тактическую группу индийских военнослужащих сверху прикрывают вертолеты, а навстречу им движутся российские коллеги. Группа попала в засаду и завязался бой. Индийские военные пытаются подавить сопротивление. В итоге база боевиков была обнаружена совместными силами индийских и российских военнослужащих. В ходе операции условный неприятель был блокирован и уничтожен с земли и с воздуха. И индийские, и российские военные остались довольны результатами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика