«Они пытаются меня запугать»: Лукашенко объяснил ведущей «Звезды», зачем Запад готовит новые провокации

Российские войска будут размещены в Белоруссии только в случае опасности развязывания новой мировой войны. Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос ведущей телеканала «Звезда» Ольги Беловой.

«Но если будет нужно, тут будет не просто база, а тут будут все Вооруженные силы РФ размещены, если будет нужно. В случае опасности развязывания новой мировой войны. Сейчас России тратить деньги и размещать здесь базу какой смысл? Я бы был заинтересован, если бы здесь были размещены серьезные ракетные установки, но их нельзя к театру военных действий непосредственно подвести... Переносить самолеты - какой смысл? Время подлета - три минуты до Минска из Смоленска, Пскова», - сказал президент Белоруссии.

Он также отметил, что Белоруссия для России - не чужая земля. Отвечая на вопрос о том, что над Минском снова сгущаются тучи, Лукашенко заявил, что Запад хочет его запугать или подвести к международному трибуналу.

«Все эти эпизоды последние: и визиты Тихановской в Вашингтон и в Лондон, и убийство в Киеве белорусского оппозиционера, и скандал на Олимпиаде. Нет ли у вас ощущения, что это все звенья одной цепи и такие пазлы к подготовке очередной провокации? Они пытаются меня запугать или реально подвести к международному трибуналу, чтобы я дрогнул. Я отвечаю: "Ребята, я свою жизнь прожил". Ну расстреляли - поплачет часть нашего белорусского народа недели полторы, памятник установят, но я все равно когда-то умру. Это бесполезно - меня пугать этим... Тем более у нас военно-политический союз жесткий с Россией, тут мы нигде не отступаем ни на сантиметр, у нас нигде нет никаких споров. Россия всегда нас поддержит в этом плане», - заключил Лукашенко.

На этой же пресс-конференции президент Белоруссии рассказал, что его пост очень скоро может занять другой человек.