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«Человек был заряжен на работу»: отец Павлючековой рассказал, что помогло ей выиграть золото ОИ-2020

Олеся Степакова
16:12 09.08.2021
По его словам, прежде всего это трудолюбие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Отец чемпионки ОИ-2020 теннисистки Анастасии Павлюченковой рассказал «Звезде» о подготовке к Играм, а также о том, какие качества помогли ей выиграть золото Олимпиады. Так, по словам Сергея Павлюченкова, спортсменка готовилась к Играм в течение года.

«Я с ней был в Токио. Мы готовились на протяжении года, были планы. Как и у всех профессиональных спортсменов, были травмы, пытались восстановиться, где-то экстренно, где-то планомерно, подводили себя к стартам. Слава богу, что все хорошо получилось в финале», - отметил он.

Павлюченков также отметил, что Анастасия удачно выступила на турнире Большого шлема в Париже, благодаря этому шансы попасть на Олимпиаду увеличились.

«С хорошим настроением мы ехали после “Ролан Гаррос” - спасибо нашей федерации. Был организован чудеснейший сбор в Южно-Сахалинске, где корты, атмосфера - все приближено к атмосфере в Токио. Что дало возможность пройти адаптацию, акклиматизацию, подготовиться», - отметил он.

Также, по мнению Павлюченкова, несмотря на то, что Анастасия перенесла тепловой удар во время матча первого круга Олимпиады в Токио, она смогла восстановиться и показать блестящий результат в миксте. Сергей Павлюченков добавил, что участники сборной России по теннису поддерживали друг друга.

Кроме того, он рассказал, какие качества помогли теннисистке стать олимпийской чемпионкой.

«Прежде всего - трудолюбие. Есть избитая фраза, что такое талант: это 99% трудолюбия, 1% удача. Трудиться и еще раз трудиться. Другого нет в любом виде спорта. Какие-то черты характера, трудолюбие, координация, во всех видах проявляется, еще на начальном этапе важно отношение самого игрока, ребенка. Отношение к делу. Как разминаются, стремятся идти на тренировку. Одних палкой не заставишь, других остановить невозможно», - сказал Павлюченков.

Он отметил, что Анастасия была уникальным ребенком - ее не нужно было особо упрашивать, она был заряжена на работу, а ее первым тренером был родной брат.

«Когда тренировались в Самаре, она рядом умудрялась не уходить с корта. Днем ходили на пляж, потом тренировки. Был тот образец детей, когда им не надо напоминать о тренировке. В этом плане было легко», - сказал он.

В Токио не было мощной поддержки зрителей, только те члены команды, которые были на Играх, однако все друг друга поддерживали.

«Большинство во время матча телефоны отключают. Когда я потом после награждения включил, был “взрыв бомбы”, телефон не справился, все кипело, гудело. В такие моменты узнаешь, сколько у тебя новых друзей. Когда не вспоминал давно, а они, оказывается, следят за тобой. Огромное спасибо», - резюмировал Павлюченков.

Ранее российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в миксте.  В финале спортсмены победили соотечественников Веснину и Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Матч длился 1 час 55 минут.

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