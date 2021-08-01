Спорт Теннисисты Павлюченкова и Рублев завоевали золото ОИ-2020 В финале спортсмены победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в миксте. Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев стали серебряными призерами Игр. В финале спортсмены победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Россия завоевала 44 медали на летних Олимпийских играх в Токио. В активе российских спортсменов 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Сборная России занимает пятое место в медальном зачете. Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Из-за допинг-скандалов российские спортсмены выступают на Олимпиаде в качестве команды ОКР, которую на ОИ-2020 представляют 335 спортсменов в 33 видах спорта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика