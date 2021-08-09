«Ее все любили»: коллега Жуковой-Киртбая поделилась воспоминаниями об актрисе

Актриса Татьяна Жукова-Киртбая была профессионалом, а также очень веселым и коммуникабельным человеком. Воспоминаниями об артистке в беседе со «Звездой» поделилась актриса театра и кино Елена Торшина.

«(Она. - Прим. ред.) была веселая, очень профессиональная, очень коммуникабельная и такая бодрая», - рассказала Торшина.

По ее словам, Жукову-Киртбая любили все коллеги.

«Ее все любили - и молодые любили, и старики любили», - добавила она.

Татьяна Жукова-Киртбая ушла из жизни в понедельник, 9 августа, в возрасте 81 года. Причина смерти актрисы неизвестна.

С 1966-го Жукова-Киртбая была актрисой Театра на Таганке.

С 1992 года и до конца жизни Жукова-Киртбая служила в театре «Содружество актеров Таганки».

Актриса известна по ролям пани Ядвиги в телепроекте «Кабачок "13 стульев"», а также по фильму «Москва слезам не верит». Позже Жукова-Киртбая снималась в сериалах «Счастливы вместе», «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня».