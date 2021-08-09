Умерла актриса фильма «Москва слезам не верит»

В Москве скончалась советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Жукова-Киртбая. Об этом сообщает пресс-служба театра «Содружество актеров Таганки».

Актриса скончалась в понедельник, 9 августа, в возрасте 81 года. Причина смерти Жуковой-Киртбай неизвестна.

Татьяна Ивановна Жукова родилась 24 октября 1939 года в Москве. В 1962-м окончила актерский факультет ГИТИСа, после чего служила в Новосибирском театре «Красный Факел».

С 1966-го Жукова-Киртбая была актрисой Театра на Таганке.

С 1992 года и до конца жизни Жукова-Киртбая служила в театре «Содружество актеров Таганки».

Актриса известна по ролям пани Ядвиги в телепроекте «Кабачок 12 стульев», а также по фильму «Москва слезам не верит». Позже Жукова-Киртбая снималась в сериалах «Счастливы вместе», «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня».