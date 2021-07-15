Премьеры России и Белоруссии обсудили интеграцию и санкции Запада

Премьер Белоруссии Роман Головченко провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Политики обсудили реализацию договоренностей, достигнутых главами двух государств, в области противодействия западным санкциям и по углублению белорусско-российской экономической кооперации.

«Особое внимание было уделено углублению интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии», - говорится на сайте российского правительства.

Также подчеркивается, что главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи глав государств Беларуси и России.

Ранее в Кремле раскрыли подробности встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По словам Дмитрия Пескова, лидеры двух стран по итогам встречи в Санкт-Петербурге дали правительствам двух стран поручения подготовить план противодействия санкциям.