Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Полностью пришла в себя»: появились новые подробности о состоянии МакSим

Кира Карон
10:50 07.08.2021
Марина Абросимова полностью пришла в себя.
«Полностью пришла в себя»: появились новые подробности о состоянии МакSим
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Читайте нас на:

Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, полностью улучшилось. Певица пришла в себя. Об этом сообщили в официальной группе во «ВКонтакте».

«Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», - говорится в сообщении.

Исполнительницу хитов «Знаешь ли ты» и «Научусь летать» госпитализировали в июне в тяжелом состоянии с 40%-поражением легких.

Певица МакSим стала широко известной в середине 2000-х годов после выхода альбома «Трудный возраст». У нее есть две дочери от предыдущих браков - 12-летняя Александра Луговцова и 6-летняя Мария Петрова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:26 В стране и мире
Видео
В Красноярске на ходу загорелся маршрутный автобус
10:00 В стране и мире
Видео
Поедающий дома: якутское село эвакуируется из-за огромного лесного пожара
11:10 В стране и мире
Видео
В Черкесске загорелся магазин на площади 800 «квадратных» метров
09:21 Спорт
МОК и WADA удовлетворены исполнением решения CAS российской командой на ОИ-2021
09:38 В стране и мире
В «Векторе» рассказали о максимальном случае распространения COVID-19 от одного человека
Популярное
Видео
Поедающий дома: якутское село эвакуируется из-за огромного лесного пожара
Видео
В Красноярске на ходу загорелся маршрутный автобус
МОК и WADA удовлетворены исполнением решения CAS российской командой на ОИ-2021
В Млечном Пути обнаружили огромную загадочную структуру
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.