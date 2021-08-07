«Полностью пришла в себя»: появились новые подробности о состоянии МакSим

Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, полностью улучшилось. Певица пришла в себя. Об этом сообщили в официальной группе во «ВКонтакте».

«Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», - говорится в сообщении.

Исполнительницу хитов «Знаешь ли ты» и «Научусь летать» госпитализировали в июне в тяжелом состоянии с 40%-поражением легких.

Певица МакSим стала широко известной в середине 2000-х годов после выхода альбома «Трудный возраст». У нее есть две дочери от предыдущих браков - 12-летняя Александра Луговцова и 6-летняя Мария Петрова.