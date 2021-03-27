В центре Минска замечена спецтехника

В центр Минска стягивается дополнительная спецтехника и силы правопорядка. В районе площади Якуба Коласа, которая является одним из традиционных мест сбора оппозиции, сотрудники Госавтоинспекции расчищают парковки. На улицах белорусской столицы были замечены водометы и заградительные машины.

Большое количество спецтехники отмечено в районе Дворца независимости - резиденции белорусского лидера Александра Лукашенко. Стоит отметить, что крупные торговые центры не закрывались и продолжают работу, пишет ТАСС.

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии начались девятого августа 2020 года, когда стали известны результаты президентских выборов в республике. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко - действующий президент. За него свои голоса отдали 80,1% населения. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% голосов избирателей.