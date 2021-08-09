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В «Векторе» оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19

Анна Назайкина
01:16 09.08.2021
Новые варианты коронавируса могут оказаться еще более чувствительными для детей и более опасными для них, отметил директор научного центра.
В «Векторе» оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости
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Поднимать вопрос о массовой иммунизации детей и подростков от коронавирусной инфекции в настоящее время безосновательно. Об этом заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия-1».

«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче», - заявил он.

Кроме того, была отмечена необходимость наличия средств для защиты детей от этой новой опасной инфекции.

«Новые варианты коронавируса могут оказаться еще более чувствительными для детей и более опасными для них», - сказал Максютов.

Напомним, что 5 июня в Москве был объявлен старт клинических испытаний вакцины «Спутник V» среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Исследование будет проходить в течение года.

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