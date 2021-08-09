«Жарких дней больше не будет»: синоптик рассказал о грядущей погоде в Москве

Столь теплой погоды, которая сегодня, 9 августа, установилась в Москве и Подмосковье, в столичном регионе в текущем году, скорее всего, не будет. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, отметив, что с завтрашнего дня температура воздуха в столице пойдет на спад и в город придут дожди.

«Мы ожидаем, что жарко будет только сегодня и завтра, но уже завтра к вечеру с запада приблизится холодный атмосферный фронт, температура понизится. В среду, четверг, пятницу погода в Москве будет дождливой, с грозами, порывистым ветром. Температура будет в пределах плюс 23 градусов. А в четверг и пятницу даже ниже - плюс 21-22 градуса. К воскресенью есть шанс, что дожди прекратятся, ослабеют, пройдут не везде, но температура до таких высоких значений, как сегодня, 28-30 градусов выше нуля в столице и до плюс 33 градусов в южных районах Подмосковья, такой температуры, наверное, в этом году уже больше не будет», - поделился информацией метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в некоторые регионы РФ в ближайшее время придет аномально-жаркая погода. Речь, в частности, шла о Тамбовской, Курской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, а также о Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Крым.