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Нескольким регионам России пообещали сильную жару

Анна Берестовая
02:17 08.08.2021
В ряде регионов ожидается наступление аномально жаркой погоды.
Нескольким регионам России пообещали сильную жару
© Фото: pixabay.com
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Аномально жаркая погода придет в ряд регионов страны. Заметно, на 7-8 градусов выше нормы, поднимутся столбики термометра в Тамбовской, Курской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, достигая значений 36-37 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Подобная погода задержится в указанных областях минимум до 9 августа. Также жарко будет в Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму, где ожидается около 35-38 градусов.

«В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов», - цитирует метеоролога ТАСС.

В южной части Поволжья температура будет доходить до 39-40 градусов. В Оренбургской и Саратовской областях ко вторнику прогнозируется потепление до 39 и 37 градусов соответственно.

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