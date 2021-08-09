Путин проведет встречу с российскими паралимпийцами
Паралимпиада пройдет в столице Японии с 24 августа по 5 сентября.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин проведет встречу с российскими паралимпийцами перед их выступлением в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Общение главы государства и российских атлетов пройдет по видеосвязи, уточнили в пресс-службе. В данный момент участники соревнований находятся в Токио и проходят финальную подготовку к предстоящим Паралимпийским играм.
Паралимпиада пройдет в столице Японии с 24 августа по 5 сентября. От России для участия были отобраны более двухсот спортсменов. Они поборются за медали в 19 видах спорта из 22.
Девятого августа в Токио состоялся последний день и закрытие Олимпиады-2020. Российские атлеты поднялись на пятую строчку в медальном зачете. Всего они завоевали 71 медаль.