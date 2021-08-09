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«Отработка новой методики»: автоэксперт прокомментировал штрафы россиянам за выключенные днем фары

Роман Захаров
10:05 09.08.2021
По словам Владимира Сажина, в своей практике он ранее никогда не сталкивался с подобным явлением.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Штрафы за невключенные в светлое время суток фары, которые приходят жителям Нижегородской области, являются следствием отработки сотрудниками ГИБДД механизмов выписывания таких штрафов. Соответствующее заявление в беседе со «Звездой» сделал автоэксперт Владимир Сажин.

«Сотрудники ГИБДД теоретически могут выписать штраф, если нарушение было выписано камерой видеофиксации. Но в моей практике не было такого, чтобы сотрудники ГИБДД фиксировали камерой невключенный свет фар и за это штрафовали. Скорее всего, вот эти камеры "Азимут", которые установлены в Нижегородской области, они используются в тестовом режиме, и водителям приходят просто "письма счастья", предупреждения. То есть сотрудники ГИБДД отрабатывают методику и механизмы выставления штрафов», - высказал он свою позицию.

Ранее сообщалось, что с июля текущего года ГИБДД выписала свыше семи тысяч штрафов за езду без включенных днем фар. Все нарушения были зафиксированы с помощью камер типа «Азимут-3». 

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