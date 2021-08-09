Президент UFC оценил перспективы возвращения Нурмагомедова

Непобедимый российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов никогда больше не выйдет в октагон. Болельщикам стоит перестать на это надеяться. С таким заявлением выступил президент UFC Дэйна Уайт.

«Я потерял всякую надежду, так что вам тоже следует это сделать. Поверьте, я сделал все, что мог. Я уговаривал его остаться, но он закончил. Он прошел всю карьеру непобежденным и ушел непобежденным, и теперь он - непобежденный тренер. Он был очень успешным и продолжает им быть. Хабиб переходит к новой главе своей жизни», - сказал Уайт в беседе с порталом TMZ.

Хабиб Нурмагомедов выиграл чемпионский пояс UFC в легкой весовой категории в апреле 2018 года. Тогда россиянин одержал эффектную победу над американцем Элом Яквинтой. После Нурмагомедов трижды защитил свой титул в боях с Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гэтжи.

После последнего триумфа Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении бойцовской карьеры. Россиянин провел 29 боев в ММА и остался непобедимым.