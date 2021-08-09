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Первый за шесть лет прямой рейс из России приземлился в Хургаде

Ян Брацкий
10:24 09.08.2021
Ранее Росавиция выдала восьми авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, по каждому из маршрутов самолеты будут летать пять раз в неделю.
Первый за шесть лет прямой рейс из России приземлился в Хургаде
© Фото: Marc Vorwerk SULUPRESS.DE, globallookpress
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Первый после возобновления авиасообщения между Россией и Египтом пассажирский самолет приземлился в Хургаде. Лайнер сел в 09:40 по московскому времени. Кроме того, сегодня на курорте ожидается прибытие еще одного самолета одной из российских авиакомпаний. После шестилетнего перерыва, первый самолет с туристами из России прибудет и в Шарм-эль-Шейх, пишет ТАСС.   

Ранее Росавиция выдала восьми авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы в Египет. Согласно тексту документа, допуск в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выдали авиакомпаниям «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air. По каждому из маршрутов самолеты будут летать пять раз в неделю.

Прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прервано осенью 2015 года после трагедии над Синайским полуостровом. Тогда был взорван российский пассажирский самолет, погибли  все 217 пассажиров и семеро членов экипажа. Перед возобновлением перелетов, российские эксперты неоднократно посещали египетские курорты и инспектировали работу местных служб безопасность.

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