Первый за шесть лет прямой рейс из России приземлился в Хургаде

Первый после возобновления авиасообщения между Россией и Египтом пассажирский самолет приземлился в Хургаде. Лайнер сел в 09:40 по московскому времени. Кроме того, сегодня на курорте ожидается прибытие еще одного самолета одной из российских авиакомпаний. После шестилетнего перерыва, первый самолет с туристами из России прибудет и в Шарм-эль-Шейх, пишет ТАСС.

Ранее Росавиция выдала восьми авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы в Египет. Согласно тексту документа, допуск в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выдали авиакомпаниям «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air. По каждому из маршрутов самолеты будут летать пять раз в неделю.

Прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прервано осенью 2015 года после трагедии над Синайским полуостровом. Тогда был взорван российский пассажирский самолет, погибли все 217 пассажиров и семеро членов экипажа. Перед возобновлением перелетов, российские эксперты неоднократно посещали египетские курорты и инспектировали работу местных служб безопасность.