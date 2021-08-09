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На МКС прошли первые в истории «космические Олимпийские игры»

Анна Назайкина
00:40 09.08.2021
Накануне, 8 августа, Олимпиада в Токио была объявлена закрытой.
На МКС прошли первые в истории «космические Олимпийские игры»
© Фото: Twitter, Thom_astro
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На МКС состоялась первая в истории космическая Олимпиада. Об этом сообщил французский астронавт Тома Песке на странице в Twitter. Он рассказал, что в программу первых в космосе ОИ входило четыре дисциплины. В общей сложности в Играх приняли участие две команды, в каждой - семь спортсменов.

В «вольной программе без пола» золото удалось завоевать россиянину Петру Дуброву. Он выполнил несколько элементов без прикосновений к поверхностям станции.

Также астронавты соревновались в гандболе без рук. По регламенту участники соревнования должны стараться забросить шарик в ворота противника только с помощью дыхания.

Кроме того, на космической станции состоялись состязания в синхронном плавании, а также в стрельбе из резинки в невесомости.

Напомним, что накануне, 8 августа, Олимпийские игры в Токио были объявлены закрытыми. Команде ОКР удалось завоевать 71 награду - 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом, российские спортсмены заняли пятое место в общекомандном зачете.

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