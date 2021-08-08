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Шойгу поздравил строителей и Военно-строительный комплекс с профессиональным праздником

Егор Левин
09:01 08.08.2021
Министр обороны РФ поздравил представителей профессии и пожелал им крепкого здоровья.
Шойгу поздравил строителей и Военно-строительный комплекс с профессиональным праздником
© Фото: Министерство обороны России
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил строителей и специалистов Военно-строительного комплекса с их профессиональным праздником. Глава оборонного ведомства отметил, что именно строители представляют одну из самых созидательных профессий, применяя свои знания и умения во благо других. Также министр не забыл упомянуть и то, что специалисты Военно-строительного комплекса часто решают поставленные перед ними задачи в экстремальных условиях.

«В годы Великой Отечественной войны военные строители проявляли беспримерный героизм и самоотверженность, с честью выполняли свой долг, приближая победу над немецко-фашистскими захватчиками. В послевоенное время их добросовестность и профессионализм позволяли успешно справляться с любым порученным делом: в кратчайшие сроки было восстановлено народное хозяйство, построены командные пункты, космодромы, полигоны, аэродромы, крупные порты и базы надводных и подводных кораблей», - говорит Шойгу в поздравительном сообщении.

В современном мире, отметил министр обороны, традиции военных строителей сохраняются и продолжают развиваться. Шойгу заявил, что сейчас укреплению потенциала Отечества способствуют нынешние высокотехнологичные материалы и техника.

«Уверен, что труд всех строителей и специалистов Военно-строительного комплекса и впредь будет таким же качественным и плодотворным. В этот праздничный день хочу поблагодарить вас за честную работу и пожелать крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов во имя процветания нашей Родины!», - говорится в поздравлении.

Ранее во время выступления на открытии цементного завода «Цемикс» в Башкирии президент России Владимир Путин напомнил, что 8 августа в России отмечается День строителя. По словам главы государства, это до сих пор является одной из самых почетных профессий, потому что только благодаря труду строителей изменяется облик РФ и ее городов.

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