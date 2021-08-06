Путин поздравил строителей в преддверии профессионального праздника

Во время выступления на открытии цементного завода «Цемикс» в Башкирии президент России Владимир Путин напомнил, что 8 августа в России отмечается День строителя. По словам главы государства, это до сих пор является одной из самых почетных профессий, потому что только благодаря труду строителей изменяется облик России и ее городов.

«8 августа в России будет отмечаться День строителя. Хотел бы поздравить с этим профессиональным праздником участников возведения нового завода, а также всех российских строителей, инженеров, архитекторов, изыскателей, проектировщиков, представителей других строительных профессий. Дорогие друзья, ваш труд по праву пользуется особым уважением и почетом в обществе. Строитель - это не только профессия, это имя нарицательное. Строить, созидать, нет ничего более интересного и почетного», - сказал президент.

В ходе мероприятия президент заявил, что открытие завода стало очередным этапом экономического сотрудничества России и Австрии. Он отметил, что на заводе применены передовые технологии и лучшие мировые практики, а производственный процесс налажен в соответствии со всеми природоохранными стандартами. Президент также отметил успешное партнерство двух государств.