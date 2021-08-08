«Это было прямое задание» Винер-Усманова о выступлении гимнасток на ОИ
По мнению Винер-Усмановой, на ОИ было прямое задание остановить гегемонию России.
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась, что результаты российских гимнасток на Олимпийских играх в Токио говорят о том, что было прямое задание остановить гегемонию России.
«Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание», - сказала Винер-Усманова.
Ранее заслуженный мастер спорта Светлана Журова заявила, тот факт, что гимнастка Дина Аверина не получила золотую медаль на Олимпиаде может означать, что у руководства мог быть план не пропускать российскую сборную в тройку лидеров. По ее словам, подобное произошло и на зимней Олимпиаде в Турине в 2006 году.