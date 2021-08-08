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«Россия - царство шоколада»: китайский блогер оценил российские продукты в магазинах

Кира Карон
07:43 08.08.2021
Российские продукты удивили китайского блогера.
«Россия - царство шоколада»: китайский блогер оценил российские продукты в магазинах
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Китайский блогер рассказал, какие необычные продукты можно приобрести в российских супермаркетах. Автор уточнил, что многие считают поход в супермаркет — это рутинное занятие. Однако, по мнению блогера, шопинг отличный способ времяпрепровождения, особенно в чужих странах. Об этом он написал на портале Wechat.

В список продуктов, которые удивили блогера попал хлеб.

«Русские любят свежеиспеченный черный хлеб. На вкус он слегка кислый и соленый, ввиду чего может показаться большинству людей специфичным», - сказал он. При этом он посоветовал покупать белый хлеб, так как он питателен, обладает отличным качеством и умеренной ценой.

Также блогер отметил российские молочные продукты. Он отметил свежее молоко, кефир, йогурт, сыр, творог, сметана, мороженое.

«Эти продукты обладают насыщенным вкусом и полезны для пищеварения»,, -добавил пользователь.

Также была отмечена «русская колбаса», водка, икра и майонез.

«Он служит в качестве соуса и придает тот характерный для русских салатов вкус», - сказал блогер.

Сладкое автор не обошел стороной. Он назвал Россию «настоящим царством шоколада» и посоветовал захватить несколько плиток с собой на родину.

Ранее диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала, какие продукты нельзя есть натощак. Речь идет о кофе, соках цитрусовых, газированных напитках и острых приправах. Выпитый до еды кофеин подавляет аппетит. Употребление острых приправ и соусов на голодный желудок способно привести к гастриту.

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