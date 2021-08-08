Сборная РФ по художественной гимнастике завоевала серебро ОИ в групповом многоборье

На Олимпийских играх в Токио сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье. В российской копилке это 70-я медаль.

Россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в упражнении с двумя парами булав и тремя обручами набрали 44,200 балла.

По итогам двух упражнений сборная РФ получила 90,400 балла.

Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Ранее стало известно, что Олимпийский комитет России направил FIG запрос, связанный с судейством на прошедших олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике. В настоящее время ожидается ответ от Международной федерации гимнастики.