ОКР направил запрос по поводу судейства в художественной гимнастике на ОИ

Олимпийский комитет России сформировал и направил руководству Международной федерации гимнастики (FIG) запрос из-за судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил глава комитета Станислав Поздняков.

«Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем! Теперь ждем ответа от FIG», - написал Поздняков в Instagram.

Ранее заслуженный мастер спорта Светлана Журова заявила, тот факт, что гимнастка Дина Аверина не получила золотую медаль на Олимпиаде может означать, что у руководства мог быть план не пропускать российскую сборную в тройку лидеров. По ее словам, подобное произошло и на зимней Олимпиаде в Турине в 2006 году.