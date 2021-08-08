В стране и мире Трамп рекомендовал своим сторонникам привиться от COVID-19 Кира Карон Дональд Трамп рекомендовал привиться своим сторонникам. © Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Бывший президент США Дональд Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от коронавирусной инфекции. «Я большой поклонник вакцин, но в то же время большой поклонник наших свобод, так что люди должны сами сделать этот выбор. Но я бы порекомендовал им сделать (прививку), это их защищает», - сказал Трамп в эфире Fox News. Ранее Дональд Трамп заявил, что уже принял решение относительно своего участия в выборах главы государства в 2024 году. Однако политик не стал излагать свои планы, сославшись на то, что это может негативно отразиться на финансировании его избирательной кампании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика