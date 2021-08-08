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Трамп рекомендовал своим сторонникам привиться от COVID-19

Кира Карон
06:35 08.08.2021
Дональд Трамп рекомендовал привиться своим сторонникам.
Трамп рекомендовал своим сторонникам привиться от COVID-19
© Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Бывший президент США Дональд Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от коронавирусной инфекции.

«Я большой поклонник вакцин, но в то же время большой поклонник наших свобод, так что люди должны сами сделать этот выбор. Но я бы порекомендовал им сделать (прививку), это их защищает», - сказал Трамп в эфире Fox News.

Ранее Дональд Трамп заявил, что уже принял решение относительно своего участия в выборах главы государства в 2024 году. Однако политик не стал излагать свои планы, сославшись на то, что это может негативно отразиться на финансировании его избирательной кампании.

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