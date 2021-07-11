Трамп озвучил решение об участии в президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что уже принял решение относительно своего участия в выборах главы государства в 2024 году. Однако политик не стал излагать свои планы, сославшись на то, что это может негативно отразиться на финансировании его избирательной кампании.

«Я знаю ответ, но я пока не могу раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи. Но я совершенно точно знаю свой ответ», - сказал Трамп в беседе с телеканалом Fox News.

Ранее стало известно, Трамп планирует «восстановиться» в должности главы Белого дома уже к августу 2021 года. О задумке политика рассказала журналистка, репортер New York Times Мэгги Хаберман.