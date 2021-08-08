Американская компания такси отказалась перевозить клиентов в масках

Владелец одной из компаний такси в штате Миссури в США Чарли Буллингтон выступил резко против оказания услуг пассажирам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции. Он также не одобрил ношение внутри автомобилей медицинских масок.

«Мы не разрешаем какие-либо маски в наших машинах», - обозначил глава компании.

Буллингтон выразил гордость за жителей своего штата, где наблюдается один из самых низких процентов привитых граждан на территории страны. Об этом сообщает телеканал KMOV.

Ранее американский лидер Джо Байден назвал резко усилившееся распространение COVID-19 в Соединенных Штатах трагедией, которой можно было избежать. Глава государства отметил, что новый всплеск заболеваемости можно считать «пандемией непривитых».