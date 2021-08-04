Байден назвал трагедией рост заболеваемости коронавирусом в США

Американский лидер Джо Байден назвал новый всплеск роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в США трагедией, добавив, что ее можно было предотвратить. Он также отметил, что по мнению экспертов, жителей страны в ближайшее время ждет ухудшение ситуации.

«Ситуация станет хуже, прежде чем улучшится», - уточнил президент.

Глава Соединенных Штатов описал происходящее как «пандемию непривитых», объяснив, что вакцинированные граждане редко заболевают и почти не оказываются в больнице из-за COVID-19. По его словам, в штатах с неактивной вакцинацией отмечается в 10-20 раз больше случаев заболевания коронавирусом.

Байден также сообщил о росте уровня вакцинации на 55% за прошедшую неделю. Об этом пишет РИА Новости. Президент Соединенных Штатов посчитал такую тенденцию хорошим знаком.