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«Очень жалко девочек»: Исинбаева отреагировала на судейство в художественной гимнастике на ОИ

Анна Берестовая
03:55 08.08.2021
Елена Исинбаева прокомментировала результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
«Очень жалко девочек»: Исинбаева отреагировала на судейство в художественной гимнастике на ОИ
© Фото: Kohei, MARUYAMA globallookpress
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Двукратная чемпионка и бронзовый призер Олимпийских игр в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что совершенно шокирована результатами судейства в отношении российских художественных гимнасток Арины и Дины Авериных на Олимпиаде в Токио.

Она призналась, что плакала вместе с занявшей второе место Диной и вместе с ней переживала томительное ожидание оценки. Также Исинбаеву поразило, что Арина оказалась лишь на четвертом месте в общем зачете, а не в тройке медалисток.

«Очень жалко девочек... Но они умницы, постарались», - цитирует спортсменку РИА Новости.

Ранее стало известно, что Олимпийский комитет России направил FIG запрос, связанный с судейством на прошедших олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике. В настоящее время ожидается ответ от Международной федерации гимнастики.

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