Действующий украинский лидер Владимир Зеленский якобы обманул отдавших за него голоса на выборах избирателей из центра и юго-востока страны. Такое мнение высказал бывший член Верховной рады Евгений Мураев.

Он объяснил, что в этих частях страны голосовали за нынешнего президента с расчетом, что к власти не придет «продолжатель дела» Порошенко. Западная же Украина отдавала предпочтение экс-главе государства, исходя из идеологии, которую тот представлял.

«То есть Зеленский обманул всех, очень качественно», - заключил Мураев.

Бывший депутат отметил, что сегодня в сторону идеологии Западной Украины склонился, собственно, сам Зеленский. Он добавил, что за прошедшие два года страна прошла множество точек невозврата в сфере демографии, экономики и международных отношений.

Как полагает Мураев, следующей власти очень нелегко может даться восстановление статуса-кво и возвращения доверия своих граждан, а также мировой общественности.

«Очень сложно будет... восстановить тот потенциал, который просто на глазах тает», - обозначил он в эфире телеканала «Наш».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса с призывом уезжать жить в РФ, если они считают себя русскими.