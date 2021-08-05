Зеленский призвал жителей Донбасса уезжать в Россию, если считают себя русскими

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не станет территорией России», а тем жителям региона, кто считает себя русскими, он посоветовал переехать в РФ.

«Жители оккупированных Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое - нам в Россию, мы - русские", - это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией», - заявил Зеленский в интервью телеканалу «Дом».

Глава Украины добавил, что жители Донбасса, считающие себя украинцами, уезжать не должны, так как «эта территория будет деоккупирована в любом случае». Он также считает, что в регионе «не будет цивилизации» без Украины.

Ранее Зеленский распорядился привести «в боевое соответствие» госграницы страны. Решению Зеленского предшествовал доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.