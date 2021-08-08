Секрет восточных сладостей: как производят единственный сорт меда в Сирии

Единственное предприятие в Сирии по производству пчелиных ульев - без него здесь не было бы восточных сладостей. В нем Али Маруф мастерит домики уже 30 лет. Можно сказать, именно с него начинается сладкая восточная сказка.

«Я здесь с первого дня. Каждый месяц делаем 100 ульев из сосны. Дерево покупаем в России. Готовые ульи отправляем в хозяйства в разные города нашей страны», - рассказал Маруф.

Сейчас мед для всех сирийских сладостей производят в основном в Латакии.

«Это единственная ферма по разведению пчел во всей Латакии. Мы отравляем нашу продукцию в другие провинции. Она пользуется спросом», - рассказал директор предприятия Иосиф Саад.

Следить за пчелами - огромный труд. Периодически сундук с насекомыми нужно чистить. Все как в любом другом хозяйстве - для хорошего результата требуется уход, на который ответом станет хороший урожай.

Работники фермы рассказывают, что в число их задач входит проверять, сколько меда накопилось в улье. Затем его нужно собрать, но при этом не потревожить пчел.

«Любая встреча с человеком - прежде всего стресс для них, а не для нас», - описал работник фермы Махмуд Исфайл.

В Сирии производят только один сорт меда, но именно он становится основой для всех сладких угощений. Конечно, здесь прекрасно знают и о медицинской пользе получаемого вещества. И пока сюда идет российская доска, без работы пчеловоды точно не останутся. И сирийцы без сладостей - тоже.