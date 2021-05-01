ЕС и Великобритания окончательно завершили формальности по Brexit

Великобритания и Евросоюз окончательно закончили оформление формальностей в процессе выхода Королевства из состава ЕС. Соглашение о двусторонних отношениях между Евросоюзом и Великобританией вступило в силу первого мая в 00:00 по времени Брюсселя.

Незадолго до вступления соглашения в силу Совет ЕС опубликовал пресс-релиз о грядущем событии. Как отмечается в документе, соглашение придаст правовую определенность отношениями Евросоюза и Великобритании, и призвано работать в интересах граждан и бизнеса обеих сторон.

Голосование за данный документ прошло в Европарламенте 28 апреля в ходе пленарной сессии в Брюсселе. На следующий день соглашение было ратифицировано Советом ЕС.

Ранее, первого января 2021 года, завершился переходный период по Brexit. Тогда Соединенное Королевство официально обрело независимость после 47 лет членства в Евросоюзе.