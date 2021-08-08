Огромный смерч под Новороссийском попал на видео

Недалеко от села Широкая Балка под Новороссийском вышел из берегов огромный смерч. Воздушный вихрь сорвал крыши ближайших домов и вырвал деревянные навесы. Пришествие стихийного явления снял на видело пользователь Instаgram.

«Все закончилось оторванными крышами пляжных кафе, улетевшими окнами и москитными сетками, которые народ снимал со своих машин, подсчитывая убытки», - комментирует произошедшее пользователь.

Ранее на западные районы Тверской области обрушился сильнейший ураган, который не только разрушил дома, но и, по информации в СМИ, унес жизни трех человек. Очевидцы поделились фотографиями и видео в Сети.