Чернышенко заявил о недопустимом отношении к российским атлетами на Играх в Токио

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуации с российскими атлетами на Олимпиаде в Токио. Зампред правительства отметил, что они не останутся без внимания.

«Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех – такое отношение к нашим атлетам недопустимо», - цитирует ТАСС заявление Чернышенко.

Зампред правительства РФ отметил, что прошедшие Игры для российских атлетов стали одними из самых сложных. Помимо пандемии и особых условий подготовки, спортсмены из РФ постоянно чувствовали моральное давление.

Правительство совместно с министерством спорта проанализирует результаты выступлений российских атлетов на Играх. По итогам анализа будет принято решение о поддержке видов спорта, результаты в которых можно улучшить.

Ранее ОКР сформировал и направил руководству Международной федерации гимнастики запрос из-за судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Россиянка Аверина заняла второе место в упражнении с булавами в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх. В это же время израильская спортсмена получила золото, несмотря на то, что уронила снаряд во время выступления.