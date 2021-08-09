По всей стране: в Минобороны рассказали о масштабах военного строительства в России

Военно-строительный комплекс Минобороны не только национальный лидер в строительной отрасли, но и одна из самых эффективных, мощных и мобильных производственных структур, сообщили в оборонном ведомстве. С начала 2021 года специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны возводят в разных точках страны 4000 объектов различного назначения. Запланирован ввод в эксплуатацию 3000 зданий и сооружений. Более половины уже построены и многие сданы под ключ.

Среди них - самый северный в мире бассейн на архипелаге Франца Иосифа в Арктике, новые места дислокации кораблей Каспийской флотилии в Дагестане, современное служебное жилье для десантников в Туле и подводников Тихоокеанского флота на Камчатке.

Военные строители реализуют и гражданские проекты. В Крыму в рекордно-короткие сроки проложены два водовода и создана современная гидротехническая инфраструктура, обновлен легендарный музейный комплекс в бухте «Балаклава». В Тульской области идет строительство крупнейшего онкологического центра, в Дагестане по программам «Образование» и «Демография» возводятся школы и детские сады, в Кызыле завершено строительство нового консультативно-диагностического центра.

В сентябре начнется учебный год в новых фондах старейшего в России, легендарного кадетского корпуса в Омске. Откроются спортивные комплексы ЦСКА, включая самый большой в Европе скалодромный центр. И это только масштабные социально-значимые объекты, о которых можно говорить открыто.

Каждый год от Калининграда до Курильских островов, от Крыма до Арктики в интересах Вооруженных Сил вводится в эксплуатацию более трех тысяч различных зданий и сооружений.

Ежегодно каждое второе воскресенье августа отмечается День военного строителя. Профессиональный праздник военные строители встречают вместе с гражданскими коллегами.