На крепком фундаменте: в России отмечают День военного строителя

Ежегодно каждое второе воскресенье августа отмечается День военного строителя. Профессиональный праздник военные строители встречают вместе с гражданскими коллегами. Впервые строители отметили его 12 августа 1956 года, после того, как Президиум Верховного Совета СССР издал указ о назначении этого праздника.

Мощный импульс Военно-строительному комплексу был дан в 2013 году, после того, как министром обороны России стал генерал армии Сергей Шойгу. За годы, которые его команда трудится в военном ведомстве, обороноспособность страны возросла многократно, а вместе с ней усилилась и строительная сфера.

В сравнении с 2013 годом объемы строительства выросли в семь раз. За этот период введено в эксплуатацию 21300 объектов: результат, сопоставимый с лучшими годами советского периода и уж точно не превзойденный в новейшей истории России. В ежедневном режиме на стройках трудятся порядка 30 тысяч человек и задействовано более 2800 единиц техники. С начала 2021 года специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России участвуют в возведении в разных точках страны 4 тысяч объектов, при этом более половины из них уже готовы

В 2020 году военные строители ввели в строй 3200 зданий и сооружений. Таков общий результат большой и многоаспектной работы, выполненной специалистами этой сферы за минувший период. Одной из наиболее значимых задач, успешно решенных Военно-строительным комплексом, стало сооружение сети многофункциональных медицинских центров, предназначенных для лечения больных COVID-19. Эти объекты не только усилили потенциал военной медицины, но и в значительной степени помогли гражданской системе здравоохранения справиться с натиском пандемии в наиболее трудный период.

«Все мы - руководство страны, наши граждане - благодарны Российской армии за незаменимый вклад в общую борьбу с эпидемией коронавируса, за помощь столь своевременную и действенную, ощутимую. Знаю, что специалисты, военные строители, работали как в боевых условиях, действовали по армейским, фронтовым законам, когда поставленная задача должна быть выполнена во что бы то ни стало, несмотря ни на что. Хочу еще раз сказать большое спасибо военным и гражданским строителям за быстрое и качественное возведение медцентров, а сотрудникам военно-медицинской службы - за мужество и самоотверженность в борьбе с эпидемией», - подчеркнул президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России, прошедшем под занавес минувшего года.

Задача, на решение которой были нацелены силы и средства Военно-строительного комплекса, постоянно находилась под личным контролем министра обороны РФ Сергея Шойгу - а прошлом профессионального строителя, имеющего профильное образование и опыт работы на стройках.

«Сергей Кужугетович Шойгу, как профессиональный строитель, блестяще ориентируется в проблематике этой сферы, понимает технологию процессов, их сложность, - говорит заместитель главы военного ведомства. Министром обороны задана высокая планка, которую нам необходимо держать во что бы то ни стало», - отметил заместитель главы военного ведомства Тимур Иванов

Военные строители реализуют и гражданские проекты. Так, в Тульской области возводится крупнейший областной онкологический центр, в Дагестане строятся школы и детские сады. В Кызыле завершено строительство нового консультативно-диагностического центра.

Военно-строительный комплекс Минобороны России по праву считается лидером строительной отрасли страны, одной из самых эффективных, мощных и мобильных производственных структур. Военные строители доказали, что могут выполнять сложнейшие задачи в предельно сжатые сроки, действовать в любом регионе.