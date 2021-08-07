Стягивают спецтехнику: МЧС борется с пожаром в заповеднике в Мордовии

В Республике Мордовия сотрудники МЧС продолжают вести борьбу с пожарами на территории государственного природного заповедника вблизи населенных пунктов.. К местам горения стягивают спецтехнику. Всего над тушением работают более 600 человек и 130 единиц техники.

«Задействовано 4 воздушных судна: самолет Бе-200 и 2 вертолета Ми-8 МЧС России, а также 2 самолета Ил-76 Министерства обороны. Сегодня к месту тушения пожара дополнительно направлены еще 2 самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами», - сообщает МЧС.

Ранее экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили шесть вылетов, сбросив более 252 тонн воды для тушения пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника. После выполнения полета самолеты военно-транспортной авиации выполнили посадку на аэродроме в Ульяновской области.