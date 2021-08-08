Главный инфекционист США заявил о возможности появления устойчивого к вакцинам штамма COVID-19

Если не увеличить число вакцинированных от коронавируса людей, то существует вероятность возникновения новой мутации, устойчивой к защите, которую обеспечивают вакцины. Этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью для USA Today.

«Если вы позволяете вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать. Сейчас многие мутации не являются релевантными в функциональном плане, но время от времени вы получаете мутации, такие как "дельта". Гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты вакцины», - заявил эксперт.

Фаучи отметил, что в такой ситуации непривитые будут «инструментом в распространении вируса» - если COVID-19 будет свободно воспроизводиться в обществе, будет появляться все больше и больше мутаций.

Ранее директор института имени Пастера Арег Тотолян заявил, что российский штамм коронавируса был зарегистрирован в феврале этого года. Однако позже его вытеснила агрессивная индийская мутация.