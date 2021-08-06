Росавиация выдала восьми авиакомпаниям допуски на полеты в Египет

Росавиция выдала восьми авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы в Египет. Они смогут воспользоваться разрешением, если оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах. Приказ опубликован на сайте ведомства.

Согласно тексту документа, допуск в Хургаду и Шарм-эш-Шейх выдали авиакомпаниям «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air.

Запрос на допуск в Росавиацию направили девять российских авиакомпаний в конце июля. «Аэрофлот» также обратился за допуском к полетам из Москвы в Марса-Алам.