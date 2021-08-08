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«Она прошла упражнения идеально»: Батыршина объяснила, почему судейство Авериной на ОИ было несправедливым

Алексей Курильченко
17:57 08.08.2021
Бывшая художественная гимнастка обратила внимание на то, что судьи Олимпиады снизили оценку Дины Авериной, несмотря на высокую оценку ее аналогичного выступления на квалификации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kohei, MARU, YAMA, AFLO, Globallookpress
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Заслуженный мастер спорта России Яна Батыршина в беседе со «Звездой» объяснила, как работает система оценки выступления на художественной гимнастике и почему на Олимпиаде судейство было несправедливым. По словам спортсменки, израильская гимнастка, получившая «золото», допустила самое грубое нарушение из возможных.

«Это какая-то судейская игра. Я ни в коем случае не хочу достоинств Линой Ашрама - она потрясающая гимнастка, сильная. Но все видели - она сделала потерю (снаряда - прим.ред.). Нам тренер всегда говорил: "Потеря - это все. Это самое серьезное что может быть. Если вы совершили потерю, о первом месте даже не мечтайте"», - отметила гимнастка.

Другая несостыковка заключается в том, что в разные дни судьи дали россиянке Дине Авериной разное количество баллов за абсолютно идентичные элементы выступления.

«Днем ранее, в квалификации, Дина так же прошла все четыре упражнения идеально и заняла первое место. И вот она выходит на соревнования, делает все то же самое, все упражнения один к одному. И ей судьи, которые оценивают сложность упражнений, ставят на балл меньше чем вчера. При том, что Дина выступала с таким же упражнением - она ничего не убрала. Можно было бы понять, если бы они снизили баллы за чистоту выполнения, но они снизили ее за саму сложность упражнения, хотя они абсолютно идентичные», - сказала Батыршина.

Ранее российская гимнастка Ульяна Донскова прокомментировала «Звезде» выступление своей коллеги Дины Авериной. Несмотря на высокое качество исполненных элементов, ее впечатления были испорчены из-за несправедливого судейства.

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