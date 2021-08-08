«Ощущение, что это не Олимпиада»: гимнастка Донскова о судействе на ОИ

Российская гимнастка Ульяна Донскова прокомментировала «Звезде» выступление своей коллеги Дины Авериной. Несмотря на высокое качество исполненных элементов, впечатления были испорчены из-за несправедливого судейства.

«Грустно, трудно пока принять все, что случилось. Не верится, что эти соревнования были Олимпийскими играми. Ощущение, что это какой-то этап Кубка мира, на котором нас засудили. Не верится, что это могло произойти на соревнованиях такого ранга», - сказала спортсменка.

Для российских спортсменов Олимпиада это не просто очередное соревнование - это настоящий праздник. Однако в Токио гимнастки чувства торжества не испытали, сказала Донскова.

«Дина Аверина должна была выиграть олимпийское золото, потому что она выполнила блестяще все четыре виде программы с невероятной сложностью упражнения. Гимнастка, которая стала олимпийской чемпионкой, допустила грубейшую ошибку. Помимо нее она совершила несколько мелких ошибок - упражнение было "грязным". Дина же выступила так, что, кажется, искры шли через экран», - заявила Донскова.

Ранее, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов рассказал, что связался с Диной и подбодрил ее. Спортсмен надеется, что по возвращению в Россию спортсменка оправится от шокирующего решения судей.