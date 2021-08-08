Путин проведет видеовстречу с российскими паралимпийцами

Президент России Владимир Путин 9 августа проведет встречу с членами паралимпийской команды РФ по видеосвязи.

Глава государства поговорит со спортсменами, находящимися на финальной прямой подготовки к токийским играм на региональных тренировочных базах. Паралимпийские игры в Токио состоятся в период с 24 августа по 5 сентября.

Ранее Путин поздравил спортсменов из России с победой в Олимпиаде. Он направил телеграмму с поздравлениями российский синхронисткам, завоевавшим золотые медали на Олимпиаде в Токио.