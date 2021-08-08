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«Приведены в готовность»: Дегтярев сообщил о четвертой волне паводка на Амуре

Кира Карон
14:12 08.08.2021
Глава МЧС Евгений Зиничев и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проверили готовность к паводку.
© Видео: МЧС РФ © Фото: Ирина Литвак, РИА Новости
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В ближайшее время на Амуре ожидаются сильные паводки, глава МЧС Евгений Зиничев и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проверили готовность гидротехнических сооружений города к защите жителей от паводковых вод.

«Мы ожидаем четвертую волну паводка на Амуре, которая связана с проливными дождями и с надвигающимся циклоном. Мы полностью подготовились, ввели режим ЧС в Хабаровске, Комсомольске и во всех районах вдоль Амура. Все гидротехнические сооружения приведены в полную готовность. Засыпаны прораны, затампонированы ливневые канализации, развернуты пункты временного размещения, оповещены все дачники», - заявил Дегтярев.

Он добавил, что на данный момент до сих пор устраняются последствия наводнения на Бурее.

«Кроме того, бортом МЧС были доставлены продукты питания, дополнительная группировка спасателей МЧС и горюче-смазочные материалы в Софийск и Шахтинск, которые до сих пор отрезаны из-за того, что волна уничтожила мосты на Бурее. В связи с тем, что мы ожидаем превышение опасных явлений на Амуре, а это 6,5 метров до 7 по прогнозу, принято решение возвести временные защитные сооружения в Хабаровске. В первую очередь мы перекрываем затон. В Комсомольске стройка идет ударными темпами, все гидротехнические сооружения строятся в две смены, работает сотня единиц техники и сотня людей», - сказал Дегтярев.

Ранее стало известно, что в Амурской области 24 населенных пункта остались без транспортного сообщения в связи с наступившим на территории региона паводком. Помимо этого, к 10 поселениям представляется возможным добраться лишь на технике повышенной проходимости.

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