Более 20 поселений Амурской области остались без транспортного сообщения из-за паводка

В Амурской области 24 населенных пункта остались без транспортного сообщения в связи с наступившим на территории региона паводком. Помимо этого, к 10 поселениям представляется возможным добраться лишь на технике повышенной проходимости.

Всего оказались подтоплены шесть мостов и 80 километров дорог. Как только снижается уровень воды, дорожные службы начинают деятельность по устранению последствий стихии. Восстановительные работы дополнительно затрудняет непогода и гидрологическая обстановка.

Как сообщается на сайте правительства области, по состоянию на 8 августа на территории подтоплено 183 жилых дома и 1450 приусадебных участков. В проведении аварийно-спасательных работ участвуют 732 человека с привлечением 246 единиц техники.