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Президент «Барселоны» подтвердил переход Месси в ПСЖ

Кира Карон
12:32 08.08.2021
Подтвержден переход Месси в парижсктй клуб «Пари Сен-Жермен».
Президент «Барселоны» подтвердил переход Месси в ПСЖ
© Фото: Siu Wu, Siu Lau, Globallookpress
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Футболист Лионель Месси, по данным СМИ, перейдет в парижский клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

«Месси перейдет в ПСЖ. Несмотря на мое желание, он не останется в "Барселоне". Я сделал все возможное, чтобы игрок остался», - заявил Лапорта Tuttomercatoweb.

В четверг, 5 августа, руководство «Барселоны» сделало официальное заявление, что клуб не станет подписывать новый контракт с 34-летним уроженцем Аргентины в связи «с финансовыми и структурными препятствиями».

Футболист неизменно выступал за клуб с 2004 года. Является одним из лучших футболистов мира и шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы». Лионель Месси - рекордсмен «Барселоны» по числу сыгранных официальных матчей (778) и забитых голов (672).

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