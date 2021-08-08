Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Железный спасатель: появились кадры спасения тонущего человека дроном в Анапе

Кира Карон
11:35 08.08.2021
Дрон помог спасти человека, который не рассчитал свой заплыв.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Анапе молодой человек заплыл слишком далеко от берега, и не мог вернуться. Видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как через несколько секунд над мужчиной появился беспилотник и скинул спасательный жилет. Парень смог продержаться на нем до прибытия катера спасателей.

Ранее стало известно, что в этом году дроны-спасатели впервые поступили на службу в Анапу. Администрация города планирует в дальнейшем увеличить количество специальных вышек системы спасения. На данный момент на пляже работают три такие вышки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:29 В стране и мире
Ксения Шойгу поделилась редкой видеозаписью 1980-х годов с участием главы Минобороны РФ
10:45 ОПК
Видео
Бронепаззл: для защиты спецназовского Ми-8 будут использовать пластины из арамидной ткани
09:13 В стране и мире
В Турции в дорожной аварии с автобусом по меньшей мере погибли 14 человек
09:01 В стране и мире
Шойгу поздравил строителей и Военно-строительный комплекс с профессиональным праздником
08:29 Спорт
«Это было прямое задание» Винер-Усманова о выступлении гимнасток на ОИ
Популярное
Видео
Поедающий дома: якутское село эвакуируется из-за огромного лесного пожара
Видео
В Красноярске на ходу загорелся маршрутный автобус
МОК и WADA удовлетворены исполнением решения CAS российской командой на ОИ-2021
В Млечном Пути обнаружили огромную загадочную структуру
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.