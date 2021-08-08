Железный спасатель: появились кадры спасения тонущего человека дроном в Анапе

В Анапе молодой человек заплыл слишком далеко от берега, и не мог вернуться. Видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как через несколько секунд над мужчиной появился беспилотник и скинул спасательный жилет. Парень смог продержаться на нем до прибытия катера спасателей.

Ранее стало известно, что в этом году дроны-спасатели впервые поступили на службу в Анапу. Администрация города планирует в дальнейшем увеличить количество специальных вышек системы спасения. На данный момент на пляже работают три такие вышки.