В Анапе с помощью беспилотника спасли утопавшего

На центральном пляже Анапы тонувшего мужчину удалось спасти с помощью дрона. После того, как заплывшего слишком далеко человека зафиксировала система мониторинга, спасатели направили к нему коптер со спасательным жилетом. Об этом сообщается в Instagram администрации города.

«Беспилотник прибыл к пострадавшему за считанные секунды и сбросил спасательный жилет, на нем он продержался на воде до прибытия спасателей на катере», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году дроны-спасатели впервые поступили на службу в Анапу. Администрация города планирует в дальнейшем увеличить количество специальных вышек системы спасения. На данный момент на пляже работают три такие вышки.